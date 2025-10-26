information fournie par Reuters • 26/10/2025 à 18:06

Novartis acquiert Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars.