 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 225,00
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis acquiert Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVIDITY BIOSCI
49,1500 USD NASDAQ +1,24%
NOVARTIS
104,080 CHF Swiss EBS Stocks -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank