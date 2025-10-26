Novartis acquiert Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les premiers résultats de la présidentielle ivoirienne étaient égrenés par la Commission électorale dimanche, avec des scores écrasants dans certains départements, souvent au-delà de 90%, pour Alassane Ouattara qui file sans surprise à 83 ans vers un quatrième ...
Lire la suite
L'ouragan Melissa, déjà passé dimanche en catégorie 4, prend encore de l'ampleur dans les Caraïbes, menaçant la Jamaïque d'intempéries "catastrophiques" dans les prochains jours, ont prévenu les services météorologiques. Melissa a déjà fait quatre morts au cours ...
Lire la suite
Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid de Kylian Mbappé, encore buteur, a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer (2-1) et prendre le large en tête de la Liga. C'est une petite revanche pour le géant madrilène, après quatre ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•26.10.2025•17:55•
Plus de 50.000 manifestants se sont réunis samedi dans le centre-ville de Valence, dans l'est de l'Espagne, selon la préfecture, pour rendre hommage un an plus tard aux victimes des inondations meurtrières d'octobre 2024 et protester contre les autorités régionales. ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer