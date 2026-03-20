Novartis achète un médicament expérimental contre le cancer du sein pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails sur l'accord dans les paragraphes 4-7)

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a accepté vendredi d'acheter à la société américaine de biotechnologie Synnovation Therapeutics un médicament candidat contre le cancer du sein pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ajoutant ainsi une thérapie ciblée à son portefeuille de médicaments contre le cancer.

Dans le cadre de cet accord, la société versera 2 milliards de dollars d'avance et jusqu'à 1 milliard de dollars en fonction des résultats obtenus en matière de développement.

Le médicament expérimental , SNV4818, appartient à une classe d'inhibiteurs sélectifs de PI3Kα, une nouvelle approche pour le traitement d'un type de cancer du sein connu sous le nom de HR positif/HER2 négatif et potentiellement d'autres tumeurs solides.

Cette acquisition vient s'ajouter à un portefeuille croissant de thérapies ciblées contre le cancer, y compris un candidat thérapeutique à base de radioligands, que Novartis teste déjà. Le SNV4818 est actuellement en phase d'essais préliminaires et a montré une activité prometteuse contre les tumeurs lors d'études en laboratoire, a déclaré Novartis.

Le médicament de Synnovation ne cible que la forme mutée de PI3Kα, une enzyme qui fonctionne souvent mal dans le cancer du sein et d'autres formes de cancer, tout en épargnant la version normale que l'on trouve dans les cellules saines. Il vise également à éviter les effets secondaires observés avec les thérapies inhibitrices de PI3Kα existantes.

"Bien que la mutation de PI3Kα soit un facteur déterminant bien établi dans le cancer du sein HR+/HER2-, il reste difficile de parvenir à une inhibition efficace de la voie avec un profil thérapeutique tolérable", a déclaré Shreeram Aradhye, directeur médical du fabricant de médicaments.

Novartis prévoit de conclure l'accord au cours du premier semestre de cette année.