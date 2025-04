Novartis: accord en vue du rachat de Regulus Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 14:01









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Regulus Therapeutics, une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans le domaine des micro-ARN pour les maladies rénales.



Le laboratoire suisse indique que ce rachat va lui permettre de mettre la main sur le farabursen, un traitement expérimental de la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD) qui a donné des résultats de phase 1 encourageants en permettant notamment de réduire la croissance des kystes.



Aux termes de l'accord, Novartis paiera aux actionnaires de Regulus un montant de sept dollars en numéraire pour chaque titre détenu, sachant que le cours de l'action était de 3,37 dollars à la clôture hier soir.



La transaction prévoit par ailleurs le versement d'un complément de prix de sept dollars supplémentaires sous la forme d'un certificat de valeur conditionnelle non transférable (CVR).



En tenant compte du paiement initial de 800 millions de dollars et des versements complémentaires de 900 millions conditionnés à l'avancée du projet farabursen, la transaction pourrait atteindre au total 1,7 milliard de dollars.



Les micro-RNA sont des petites séquences de matériel génétique qui jouent un rôle dans la régulation du génome et dont le potentiel thérapeutique est jugé prometteur.



Novartis s'attend à boucler l'acquisition au cours du second semestre de l'année.





Valeurs associées NOVARTIS 94,050 CHF Swiss EBS Stocks -0,17%