Novartis: accord en vue de l'acquisition de Chinook

(CercleFinance.com) - Novartis indique avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Chinook Therapeutics, une société biopharmaceutique américaine au stade clinique basée à Seattle, possédant deux médicaments à un stade avancé en développement.



Ces deux actifs, Atrasentan et Zigakibart, vise un traitement de la néphropathie à immunoglobuline A (IgAN), maladie rénale rare et progressive qui touche principalement les jeunes adultes et manque actuellement d'options de traitement ciblées.



En vertu de l'accord, qui reste soumis aux conditions habituelles, Novartis fera l'acquisition de Chinook pour une valeur totale pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars, dont 3,2 milliards à la clôture de la transaction attendue au second semestre 2023.





