Novartis a publié les résultats à deux ans du Fabhalta
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 09:55
Le Fabhalta a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement probante de la pente du DFGe (débit de filtration glomérulaire estimé), un marqueur clé de la fonction rénale, par rapport au placebo. Sur deux ans, le Fabhalta a systématiquement surpassé le placebo pour les principaux critères rénaux, démontrant un ralentissement de la progression de la maladie et un potentiel de préservation de la fonction rénale.
En outre, le profil de sécurité sur deux ans est conforme aux observations précédentes. Les taux d'effets indésirables et d'arrêt du traitement sont restés faibles et similaires à ceux du groupe placebo.
Ce produit bénéficie déjà d'une approbation accélérée aux Etats-Unis et en Chine pour la protéinurie, la présence anormale de protéines dans les urines.
Novartis a soumis les résultats à deux ans de son produit Fabhalta aux autorités sanitaires américaines (FDA) pour une approbation traditionnelle et rappelle que le dossier bénéficie d'un examen prioritaire en raison de son mode d'action novateur.
Valeurs associées
|119,880 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,62%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Universal Music Group (UMG) grimpe de 4,4% à Amsterdam, entouré après l'annonce de son intention de mettre en place un programme de rachat d'actions pour un montant total de 500 MEUR, programme qui sera exécuté par un courtier indépendant. "La stratégie d'allocation ... Lire la suite
-
Sodexo grimpe en Bourse lundi à la faveur d'un relèvement de recommandation par Jefferies, qui passe à "acheter" sur le titre, le courtier américain considérant que l'arrivée d'un DG externe à la tête du groupe de restauration collective crée les conditions ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer