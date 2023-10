Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: a finalisé la scission de Sandoz information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - Novartis a finalisé aujourd'hui la scission de Sandoz, son activité Génériques et Biosimilaires, par le biais d'une distribution de dividendes en nature aux détenteurs d'actions Novartis et d'American Depositary Receipts (ADR).



Chaque détenteur a reçu une action Sandoz pour cinq actions Novartis ou un ADR Sandoz pour cinq ADR Novartis, détenus à la fermeture des bureaux le 3 octobre 2023.



' La scission de Sandoz permet à Novartis d'achever sa transformation pour devenir une société pharmaceutique leader et spécialisée. Novartis est bien positionné pour une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de ses résultats ' indique le groupe.



' Avec plusieurs trimestres consécutifs de croissance des ventes, Sandoz part d'une position de force en tant que leader mondial des génériques et des biosimilaires ', a déclaré Vas Narasimhan, MD, DG de Novartis.







Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -4.01%