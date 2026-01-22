Novagold recule après un financement par actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions cotées aux États-Unis de Novagold Resources NG.A ont baissé de 2,6 % après la clôture du marché, à 10,22 $, après l'annonce d'une levée de fonds de 200 millions de dollars. ** La société canadienne de métaux précieux indique que les teneurs de livres BMO, RBC et Banque Scotia ont accepté d'acheter 20 millions d'actions, dans le cadre d'une prise ferme par voie de placement privé, à 10,00 $.

** L'offre comprenait une commande de référence de 140 millions de dollars de la part d'une institution européenne de premier plan, indique la société.

** NG prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour les dépenses associées au projet Donlin Gold situé en Alaska, le règlement de son option de remboursement anticipé sur le billet à ordre avec Barrick Mining ABX.TO , et les besoins généraux de l'entreprise.

** Les actions cotées aux États-Unis ont clôturé jeudi en hausse de 5 % à 10,49 $. ** Au début de jeudi, la société a annoncé une perte nette de 15,6 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 4,1 millions de dollars de plus qu'à la même période l'an dernier, en raison de l'augmentation des dépenses liées à Donlin Gold et des honoraires professionnels.

** La société a environ 407 millions d'actions en circulation.

** Jusqu'à jeudi, les actions ont plus que triplé au cours de l'année écoulée.