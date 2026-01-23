 Aller au contenu principal
Novagold chute après l'augmentation de son financement par actions à 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions cotées en bourse de Novagold Resources NG.A ont baissé de 3 % à 10,18 $ en début de journée vendredi après un financement par actions porté à 300 millions de dollars ** La société canadienne de métaux précieux indique que les teneurs de livres BMO, RBC et Banque Scotia ont accepté d'augmenter le placement privé annoncé précédemment à 30 millions d'actions à 10,00 $ ** Après la cloche jeudi, la société a annoncé une offre de 200 millions de dollars , y compris un ordre de placement de base de 140 millions de dollars d'une institution européenne

** NG prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour les dépenses associées au projet Donlin Gold situé en Alaska, le règlement de son option de remboursement anticipé sur le billet à ordre avec Barrick Mining ABX.TO , et les besoins généraux de l'entreprise

** Les actions cotées aux États-Unis, qui ont clôturé à 10,49 $ jeudi, ont plus que triplé au cours de l'année écoulée ** Ceci alors que les prix des métaux précieux , y compris l'or XAU= , poursuivent leur hausse record GOL/

