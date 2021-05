Novacyt : Quel potentiel pour l'action en bourse ?

Café de la Bourse vous propose dans cet article l'étude fondamentale et boursière de la société franco-britannique Novacyt créée en 2006, spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits de diagnostics médicaux, au cœur de l'actualité grâce à sa gamme de tests PCR Covid-19.

Découvrez notre brève présentation du groupe Novacyt, notre focus sur l'actualité du groupe, suivi de l'analyse de ses résultats financiers.

Nous nous intéresserons ensuite à l'analyse graphique de l'action Novacyt, puis à l'analyse des indicateurs clés du groupe, avant de vous présenter les ratios financiers de Novacyt. Enfin, nous répondrons à la question : faut-il investir dans l'action Novacyt en Bourse ?

5 chiffres-clés du groupe Novacyt en infographie

N°1 : leader des tests PCR au Royaume-Uni

X 73 : croissance du cours de Bourse de l'action Novacyt (entre le 20 janvier 2020 et le 19 octobre 2020)

X 10 : croissance du chiffre d'affaires (entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2020)

X 11 : croissance de la trésorerie du groupe Novacyt entre l'arrêté des comptes de 2019 et le bilan semestriel du 30 juin 2020

2006 : création du groupe Novacyt

Présentation de la société Novacyt : un leader du test PCR en Europe

Novacyt est un laboratoire franco-britannique spécialisé dans la conception de produits liés aux diagnostics médicaux utilisés dans les secteurs médicaux de l'oncologie, la microbiologie, l'hématologie et la sérologie. Le groupe Novacyt a fusionné avec le britannique Primer Design en 2016.

Le groupe fut le premier laboratoire européen à avoir homologué le test PCR Covid-19.

L'activité commerciale de Novacyt est déclinée en 3 marques.

Microgen Bioproducts

Ce segment est spécialisé dans la conception et la vente de produits de diagnostics de haute qualité pour une clientèle de laboratoires cliniques, agroalimentaire et industrielle. Microgen Bioproducts développe des kits d'identification biochimique, des machines pour le traitement des échantillons alimentaires, des tests de sérologie fongique, d'immunologie et d'hématologie, des tests de grossesse, etc.

Lab 21 Healthcare

Ce segment est spécialisé dans les gammes de produits diagnostics, les kits de tests et les réactifs de groupage sanguin. À titre d'exemple il s'agit de tests de dépistages pour la syphilis, les antigènes fébriles, ou encore pour les dosages immuno-chromatographiques pour mesurer les anticorps.

Primer Design

C'est le segment ayant permis au groupe Novacyt une forte croissance grâce à ses tests PCR Sars-Cov-2 (Covid-19) en temps réel. Primer Design développe également sa gamme Genesig spécialisée dans les kits de détection qPCR d'agents pathogènes, des tests alimentaire et vétérinaires, etc.

Les produits Novacyt sont commercialisés dans une centaine de pays.

Au sein de sa présentation aux investisseurs du 29 septembre 2020, Novacyt indique son ambition de devenir le leader du marché du diagnostic clinique respiratoire et de transplantation :

Le chiffre d'affaires du groupe bénéficie d'une croissance de 900 % au cours du 1er semestre 2020 grâce au succès commercial de ses tests PCR Covid-19.

Celui-ci est passé de 7,22 millions d'€ au 1er trimestre 2019 à 72,37 millions d'€ au 1er semestre 2020. Notons également que le taux de marge bénéficiaire brute est élevé, établi à 60,3 millions d'€ (soit 83 %).

Évolution du chiffre d'affaires de Novacyt par zones géographiques entre le S1 2019 et le S1 2020

(en milliers d'€)

On notera qu'entre le 1er semestre 2019 (S1 2019) et le 1er trimestre 2020 (S1 2020), le chiffre d'affaires (CA) sur le continent européen a enregistré la plus forte croissance, passant de 2,91 millions d'€ à 58,98 millions d'€, soit une multiplication par 20,30 (+ 1 930 %). Cette augmentation du CA est notamment due à la signature d'importants contrats avec le Royaume-Uni qui a choisi Novacyt comme fournisseur de 1er plan pour ses besoins en tests PCR.

En base semestrielle le chiffre d'affaires global de Novacyt affiche une croissance de + 901 % (x 10), passant de 7,22 millions d'€ au titre du 1er semestre 2019 à 72,37 millions d'€ au titre du 1er semestre 2020.

L'actualité de Novacyt

L'actualité du groupe Novacyt est plutôt nuancée. La société déplore en effet la perte d'un important contrat avec le Ministère de la santé et des affaires sociales britannique en approvisionnements en Tests PCR Covid-19. La situation est actuellement conflictuelle et le laboratoire a fait appel à ses conseillers juridiques afin de faire valoir ses droits contractuels. Il estime cependant que ces évènements pourront un avoir un impact négatif sur ses futurs revenus.

Notons également que, début mai, Novacyt a annoncé faire un don d'un million de tests PCR à l'UNICEF.



Analyse des résultats financiers de Novacyt

Les comptes officiels de Novacyt au titre de l'année 2020 ne sont pas encore publiés. Nous basons donc notre analyse des résultats financiers du groupe sur la situation arrêtée au 30 juin 2020.

Évolution du chiffre d'affaires de Novacyt

(en milliers d'€)

Le chiffre d'affaires annuel de Novacyt est en tendance haussière entre 2013 et 2019, passant de 1,15 millions d'€ à 13,08 millions d'€. Signalons tout de même une baisse entre 2017 et 2019, le CA passant de 14,95 millions d'€ à 13,08 millions d'€.

Cependant, le chiffre d'affaires est en forte croissance au cours du 1er semestre 2020, atteignant 72,37 millions d'€, principalement grâce à la commercialisation de ses tests PCR eu Europe.

Évolution du résultat net de Novacyt

(en milliers d'€)

Le laboratoire Novacyt a été en situation de pertes entre 2013 et 2019. Le cumul des pertes sur la période s'élève à 41,35 millions d'€. Le résultat net de Novacyt devient positif au cours du 1er semestre 2020. Il s'élève à 38,24 millions d'€.

Évolution de la trésorerie de Novacyt

(en milliers d'€)

La trésorerie de Novacyt évolue entre 0,53 et 4,35 millions d'€ entre 2013 et 2019 avant d'enregistrer une hausse marquée au 30 juin 2020 à hauteur de 19,72 millions d'€.

Étude du bilan de Novacyt

Au 30 juin 2020, Novacyt dispose d'actifs totaux à hauteur de 87,97 millions d'€ (14,59 millions d'€ au 31 décembre 2019). On y retrouve principalement le poste des créances clients pour 28,47 millions d'€, suivi de celui de la trésorerie pour 19,72 millions d'€ et de celui lié au Goodwill (actif intangible) pour 15,91 millions d'€.

Le total des passifs s'élève à 29,21 millions d'€, principalement constitué du poste fournisseurs à hauteur de 16,30 millions d'€ et des dettes d'impôts pour 5,65 millions d'€.

Par différence entre les actifs et les passifs, les capitaux propres (actif net) de Novacyt ressortent à 58,76 millions d'€.

La solvabilité de Novacyt est excellente car la dette financière du groupe est quasi inexistante (seulement 2,27 millions d'€ au titre de la dette locative court et long terme).

Analyse du cours de l'action Novacyt

Graphique du cours de l'action Novacyt depuis 2013

Graphique du cours de l'action Novacyt depuis 2013

L'évolution du cours de l'action Novacyt peut être dissociée en 3 phases de forte volatilité :

o une chute majeure de 98 % entre début 2013 et mi-janvier 2020 ;

o un rebond « extrême » avec un cours multiplié par 73 entre mi-janvier 2020 et mi-octobre 2020 ;

o une chute de 64 % depuis mi-octobre 2020.

Comment analyser une société du secteur pharmaceutique ?

Les sociétés spécialisées en biotechnologie et biopharmaceutique ne doivent pas être analysées de la même manière que les sociétés commerciales ou industrielles.

L'approche de la valorisation des profits et de la valeur de l'actif net comparés à la capitalisation boursière prend moins de sens pour cette typologie de sociétés : il est substantiellement normal de constater des phases de « cash burn » lors des périodes de R&D (Recherche & Développement) de solutions thérapeutiques. Ainsi, il est habituel de constater que nombre de ces groupes ont des besoins en trésorerie à court, moyen ou long terme, mais ne génèrent que peu de profits durant leurs phases de recherche biopharmaceutiques et/ou biotechnologiques. Il y a donc souvent des pertes financières aux comptes de résultat durant ces phases.

On constate souvent sur ce segment boursier des poussées de volatilité haussière ou baissière malgré des BPA (Bénéfices Par Action) négatifs. Cela s'explique simplement par le fait que les investisseurs et traders spécialisés sur ce segment dit des « biotechs » misent davantage sur le flux de « news » comme par exemple la réussite d'une phase III pré-clinique pour un nouveau médicament ou encore une autorisation de la HAS (Haute Autorité de Santé) pour la commercialisation d'une nouvelle molécule.

Les critères d'évaluation des groupes pharmaceutique sont donc davantage liés à leurs portefeuilles de solutions thérapeutiques et leurs niveaux d'avancements.

Il existe néanmoins quelques critères financiers à étudier sur le plan bilanciel, il est préférable que la société biotech dispose d'une trésorerie confortable lui laissant suffisamment de marge pour finaliser ses recherches. Et bien entendu, restez prudent sur les niveaux d'endettement financier, surtout s'il existe des risques d'échecs concernant les activités de R&D.

5 indicateurs clés du groupe Novacyt

1. Des résultats record au 1er semestre 2020

Novacyt a vu son chiffre d'affaires multiplié par 10 entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2020, passant de 7,2 millions d'€ à 72,4 millions d'€. Retenons également le profit record de 38,2 millions d'€.

2. Un excellent ratio de solvabilité

Le groupe Novacyt dispose d'un endettement financier quasi nul, son risque de faillite est donc très faible.

3. Des capitaux propres inférieurs à la valorisation boursière

Avec une capitalisation boursière actuelle de 343 millions d'€ et des capitaux propres estimés à 58,76 millions d'€ au dernier bilan, Novacyt est valorisé presque 6 fois ses capitaux propres en Bourse. Si ce ratio est très élevé pour des sociétés industrielles ou commerciales, les sociétés du secteur biotechnologiques présentent elles régulièrement des survalorisations boursières par rapport à leurs capitaux propres (= actif net).

4. Pas de dividende Novacyt

Le groupe Novacyt ne verse pas de dividende pour le moment, une pratique courante pour ce type de valeur.

5. Un leader des tests PCR

Fournisseur de premier plan en test PCR Covid-19, notamment au Royaume-Uni, Novacyt est un des leaders en matière de tests PCR.

Faut-il investir dans l'action Novacyt en Bourse ?

La spéculation haussière sur le cours de l'action Novacyt entre le 20 janvier 2020 et le 19 octobre 2020 avec une multiplication du cours de Bourse par 73 est probablement derrière nous. En effet, le titre est passé de 0,19 € mi-janvier 2020 à 13,18 € mi-octobre 2020, pour se rétracter sur des niveaux inférieurs à 5 € actuellement.

Les principales raisons qui étaient notre point de vue sont :

o le fait que Novacyt est en conflit avec le gouvernement britannique au sujet de son principal contrat d'approvisionnement en tests PCR (ce litige pourrait avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires de Novacyt , ce que le groupe le reconnaît) ;

o la vaccination massive des populations devrait logiquement avoir un impact baissier sensible sur la demande en tests PCR.

Au regard de ces arguments, il apparaît peu probable que le cours de l'action Novacyt connaisse une nouvelle envolée, même si Novacyt devrait encore profiter de bons résultats au cours des 3 premiers trimestres 2021, au regard de la demande en tests PCR. Cependant, les résultats du laboratoire devraient ensuite se rétracter à compter du 4ème trimestre 2021.

Les ventes massives de tests PCR produits par Novacyt ont permis au groupe d'améliorer sensiblement sa trésorerie, ce qui devrait lui permettre de poursuivre ses activités de R&D confortablement dans le temps.

La question est donc de savoir si le groupe parviendra à maintenir sa profitabilité après l'épidémie de Covid-19 et lorsque la demande en tests PCR sera moins importante. Car rappelons que Novacyt était en situation de pertes récurrentes entre 2013 et 2019 (41,35 millions cumulées).

Si oui, il serait appréciable que Novacyt puisse générer un profit annuel d'au moins 17 millions d'€ pour que l'investissement puisse être envisagé, ce qui représente 5 % de sa capitalisation boursière actuelle de 342 millions d'€.

Si non, et dans le cadre où les pertes se prolongent dans le temps, il semble logique que la capitalisation boursière et donc le cours de Bourse de l'action Novacyt puisse chuter.



