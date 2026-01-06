NovaBridge progresse grâce à un médicament anticancéreux prometteur lors d'un essai préliminaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments NovaBridge NBP.O augmentent de 6,41 % à 4,65 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental contre le cancer, le givastomig, a montré des résultats prometteurs lorsqu'il est utilisé avec une chimiothérapie standard et une immunothérapie chez des patients atteints d'un cancer gastrique avancé

** L'étude de 54 patients a montré des taux de réponse de 77% et 73% à deux doses, selon la société

** Selon NBP, la dose la plus faible a retardé la progression du cancer pendant près de 17 mois; les données relatives à la dose la plus élevée sont en attente

** La société prévoit un essai mondial comparant le médicament aux traitements standard au début de l'année - NBP

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~10% au cours de l'année écoulée