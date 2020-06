Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelles restrictions à Pékin sur fond de résurgence du coronavirus Reuters • 15/06/2020 à 13:08









(Actualisé avec précisions sur les restrictions § 5-6) PEKIN, 15 juin (Reuters) - La ville de Pékin a fait état lundi de plusieurs dizaines de cas de contamination par le nouveau coronavirus, une situation sans précédent depuis la fin mars qui a incité les autorités locales à réinstaurer des mesures de restrictions pour tenter de contenir ce nouveau foyer épidémique. Les autorités de la capitale chinoise ont annoncé lundi avoir recensé 36 nouveaux cas d'infection au cours des dernières 24 heures, un bilan quotidien identique à celui de la veille et au plus haut depuis fin mars. En quatre jours, 79 nouveaux cas de contamination ont été recensés, une flambée épidémique sans précédent depuis février, dont l'origine a été établie sur l'immense marché de gros alimentaire de Xinfadi. Ce marché, dont la superficie correspond à celle de près de 160 terrains de football, est le plus grand marché alimentaire d'Asie et les milliers de tonnes de produits qui y transitent chaque jour représentent 80% de l'approvisionnement agricole de Pékin. Le marché a été fermé, des dizaines de milliers d'habitants du voisinage font l'objet de tests de dépistage et une campagne a été lancée à l'échelle de la métropole pour identifier les visiteurs du marché et les personnes avec lesquelles ils auraient été en contact. CONTRÔLES RENFORCÉS Face à cette flambée de cas, des contrôles de sécurité ont été mis en place, et des écoles ainsi que des salles de sport ont été fermées dans plusieurs quartiers. Les contrôles de la température corporelle dans les centres commerciaux, les supermarchés et les bureaux ont également repris, tandis que les Pékinois étaient appelés à éviter les rassemblements. Si aucun des districts de la capitale ne fait pour l'instant l'objet d'un confinement généralisé au sens strict, en attendant les résultats des opérations de dépistage, l'accès aux zones autour du marché de Xinfadi est verrouillé, tout comme pour les quartiers dans lesquels des cas de contamination ont été identifiés. Face à ce nouveau foyer, les autorités pékinoises ont lancé dimanche une campagne massive de dépistage, avec 76.499 tests réalisés, a déclaré Gao Xiaojun, porte-parole de la commission de santé publique de Pékin, lors du point de presse de lundi. Au total, en début de journée lundi, des prélèvements avaient été effectués auprès de 8.950 personnes s'étant rendues récemment au marché de Xinfadi, avec des résultats négatifs pour les 6.075 tests déjà réalisés. La crainte que ce nouveau foyer dans la capitale ne soit à l'origine d'une nouvelle vague épidémique a incité les autorités locales de certaines villes et provinces à décourager les voyages non-essentiels dans la capitale et à mettre en place des mesures de quarantaine et de tests pour certains voyageurs arrivant de Pékin. Les provinces de Liaoning, dans le nord-est de la Chine, et de Hebei, dans le nord du pays, ont fait état d'une poignée de cas liés au foyer de Pékin, tandis que la province du Sichuan, dans le sud-ouest, a évoqué lundi un cas suspect. (Ryan Woo, Huizhong Wu et Roxanne Liu version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault et Henri-Pierre André)

