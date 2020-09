Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelles consultations au Liban sur la composition du gouvernement Reuters • 14/09/2020 à 11:18









BEYROUTH, 14 septembre (Reuters) - Mustapha Adib, nommé Premier ministre du Liban, a annoncé lundi qu'il avait eu de nouvelles consultations avec le président Michel Aoun, suscitant des doutes sur sa capacité ou non à former son gouvernement. "Si Dieu le veut, tout ira bien", a-t-il dit à l'issue de cette nouvelle réunion. L'ancien ambassadeur du Liban en Allemagne a été nommé le 31 août dernier à la place d'Hassan Diab, qui n'a pas résisté aux accusations d'incurie et d'incompétence lancées à la suite de la catastrophe du 4 août sur le port de Beyrouth. Alors que la formation des gouvernements nécessite généralement des mois de tractations entre les différentes formations politiques et composantes religieuses du Liban, il a promis d'agir vite pour sortir le pays de la crise qu'il traverse. Au lendemain de sa nomination, Emmanuel Macron, qui était de retour au Liban, a dit avoir reçu l'engagement des autorités libanaises qu'un gouvernement "de mission" serait formé dans les 15 jours, soit dans les prochaines heures. Le président français s'est entretenu par téléphone au cours du week-end avec le président chiite du parlement libanais, Nabih Berri, qui s'est dit en désaccord avec la méthode du Premier ministre désigné pour former son gouvernement. Une aide internationale de plusieurs milliards de dollars a été promise au Liban en 2018, mais ces fonds restent bloqués dans l'attente d'un plan crédible de réformes structurelles. (Ellen Francis et Tom Perry version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.