Nouvelle-Zélande-Le bilan de l'éruption volcanique s'alourdit à 20 morts

WELLINGTON, 23 janvier (Reuters) - Le bilan de l'éruption soudaine du volcan néo-zélandais de White Island le mois dernier a été revu à la hausse, à 20 morts, a annoncé jeudi la police, après confirmation du décès de deux personnes portées disparues. Les rescapés parmi les 47 personnes, principalement des touristes, qui se trouvaient sur ou à proximité du volcan au moment de son éruption sont toujours hospitalisés, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

