Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle-Zélande: La dissolution du parlement reportée à cause du coronavirus Reuters • 12/08/2020 à 03:47









WELLINGTON, 12 août (Reuters) - La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a annoncé mercredi le report d'une étape clé préalable aux élections législatives prévues le mois prochain, alors que le pays a de nouveau été placé en confinement après la découverte d'un premier cas de contamination au coronavirus en trois mois. S'exprimant lors d'une conférence de presse télévisée, Jacinda Ardern a dit qu'elle suspendait jusqu'à lundi la dissolution du parlement, qui devait avoir lieu en amont du scrutin du 19 septembre. Aucune décision n'a été prise pour le moment sur un éventuel report des élections, a-t-elle précisé. "Il est trop tôt pour prendre des décisions mais il y a un peu de flexibilité pour déplacer la date des élections si nécessaire", a déclaré la dirigeante, ajoutant qu'il était possible d'organiser le scrutin à toute date avant le 21 novembre. Les autorités sanitaires néo-zélandaises s'activent pour remonter l'origine de quatre nouveaux cas de contamination au coronavirus, tous au sein d'une même famille d'Auckland, la plus importante ville du pays. Des mesures sanitaires strictes sont à nouveau entrées en vigueur ce mercredi à Auckland, avec notamment l'interdiction de se déplacer sauf si cela est essentiel. Pour le reste du pays, pas de "reconfinement", mais un durcissement des restrictions tout de même. Ardern a par ailleurs déclaré que les maisons de retraite allaient être confinées à compter de la mi-journée, avec pour seules exceptions le personnel et les livraisons essentielles. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.