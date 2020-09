Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle-Zélande-Début de la campagne pour les élections législatives Reuters • 06/09/2020 à 04:39









6 septembre (Reuters) - La campagne pour les élections législatives néo-zélandaises a débuté dimanche, alors que la Première ministre, Jacinda Ardern, jouit d'une forte popularité après sa gestion de la pandémie de coronavirus et sa réponse à la fusillade de Christchurch, la plus grande tuerie de masse de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Le Parlement a été dissout lors d'une courte cérémonie, marquant le début officiel de la campagne. En août, Jacinda Ardern avait reporté les élections d'un mois alors que la ville d'Auckland était confinée en raison d'une reprise de l'épidémie de coronavirus. Le Parti travailliste de Jacinda Ardern, bénéficie d'une forte avance sur les conservateurs du Parti national dans les sondages. (Sonali Paul; version française Camille Raynaud)

