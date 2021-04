Nouvelle tête pour la gestion d'actifs espagnole de Lombard Odier

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier suisse Lombard Odier a annoncé la promotion de Susana Montaner en qualité de nouvelle directrice générale de Lombard Odier Gestión, sa succursale de gestion d'actifs en Espagne. Elle remplace Prem Thapar et est rattachée à Pierre Tshidimba, responsable des services portefeuilles clients en Europe. Susana Montaner avait rejoint Lombard Odier en 2006 et était précédemment passée par Merrill Lynch et PwC.