Nouvelle semaine et nouveau record pour l'or

(AOF) - L'once d'or a inscrit ce lundi un nouveau plus haut historique à un peu plus de 2956 dollars. "L'incertitude économique et politique a stimulé la demande d'or en tant que valeur refuge, alors que la dédollarisation constituait déjà un facteur de soutien à long terme", expliquait Barclays il y a une semaine. UBS a pour sa part révisé récemment à la hausse ses prévisions pour le cours de l'once d'or en 2025, anticipant désormais 3200 dollars en cours d'année. Goldman Sachs est un peu moins optimiste et cible 3100 dollars d'ici fin 2025.