Nouvelle secrétaire générale chez Kering

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe de luxe Kering, en pleine phase de transformation, a annoncé mardi la nomination de Sophie Maddaloni, jusqu'ici directrice fiscale, au poste de secrétaire générale créé il y a un peu plus d'un an.

La nomination est à effet immédiat, selon le communiqué.

"Son parcours et sa connaissance approfondie de Kering seront des atouts précieux pour accompagner la mise en œuvre des priorités stratégiques du groupe, renforcer encore ses standards de gouvernance et soutenir son développement à long terme", indique le groupe.

Le poste de secrétaire générale a été créé en mars 2025 et était occupé par Mélanie Flouquet, partie cet été chez Morgan Stanley.

Depuis l'arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering en septembre 2025, le groupe, en difficulté, a multiplié les changements dans les équipes de ses maisons.