Nouvelle séance boursière morose avant la prochaine salve américaine de droits de douane

(AOF) - Les marchés européens ont terminé cette dernière séance du mois de mars en nette baisse. L'aversion pour le risque reste de mise dans un contexte de craintes de guerre commerciale à deux jours de la mise en place de droits de douane réciproques. L'indice CAC 40 a perdu 1,58% à 7790,71 points, portant ses pertes depuis le début du mois à près de 4%. Il progresse cependant de 5,55% sur le trimestre. L'EuroStoxx50 a cédé de 1,52% à 5250,27 points. Même pessimisme à Wall Street où le S&P500 recule de 0,41% vers 17h30 et s'apprête à perdre 6,6% en mars.

L'once d'or est le grand gagnant du mois écoulé avec un nouveau record aujourd'hui à près de 3127 dollars.

Dans 48 heures, les investisseurs connaîtront la teneur des droits de douane réciproques promis par Donald Trump. Ils devraient se concentrer sur les nations présentant des déséquilibres commerciaux persistants avec les États-Unis. Elles sont appelées les " 15 dity " par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Cette liste comprend notamment dans l'ordre descendant de la taille du déficit commercial, la Chine, la zone euro, le Mexique, le Vietnam, Taïwan, le Japon...

Pour Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF, le déficit commercial américain " reflète l'insuffisance de l'épargne domestique par rapport à l'investissement, et ce n'est pas en changeant le niveau des droits de douane que cette situation va se modifier ". Pour lui, le motif de ces droits de douane réciproques " est davantage l'extorsion et l'intimidation ".

" Les investisseurs commencent à intégrer la probabilité croissante d'un cocktail douloureux de récession et d'inflation obstinément élevée ", explique pour sa part Tom Stevenson, investment director chez Fidelity International. " Ce qui en a surpris plus d'un, c'est la mesure dans laquelle le président semble prêt à porter un coup aux perspectives économiques des États-Unis et du reste du monde ".

La principale statistique économique du jour en Europe a été reléguée au second plan. En données harmonisées permettant la comparaison avec les autres pays européens, le taux d'inflation en Allemagne devrait s'élever à 2,3 % en mars 2025 en rythme annuel contre 2,6% en février, a indiqué Destatis. Ce dernier est légèrement inférieur au consensus de 2,4%.

La baisse a été quasi-générale aujourd'hui à Paris. Seules 3 valeurs du CAC 40 ont clôturé dans le vert, dont TotalEnergies, qui a bénéficié de la forte hausse des cours du pétrole. Orange et Danone ont profité de leur caractère défensif.