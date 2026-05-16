NOUVELLE PUBLICATION-Le directeur du centre des médicaments de la FDA a été limogé après le départ du commissaire et remplacé par Davis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des changements au sein de la FDA, entièrement nouveau) par Michael Erman

La directrice par intérim du centre des médicaments de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Tracy Beth Hoeg, a été licenciée vendredi, selon un message publié sur ses réseaux sociaux, et a été remplacée par son adjoint Michael Davis, comme l'indique le site web de la FDA. Reuters a été le premier à annoncer que Mme Hoeg devait quitter la FDA vendredi, quelques jours seulement après le remplacement du commissaire Marty Makary.

Kyle Diamantas, qui occupait le poste de commissaire adjoint chargé de l'alimentation à la FDA, a remplacé M. Makary, qui a quitté ses fonctions après plusieurs semaines de désaccords avec les principaux conseillers de la Maison Blanche et du secteur de la santé au sujet d'une série de décisions qui ont suscité des critiques concernant l'autorisation de mise sur le marché de médicaments et d'autres domaines.

M. Davis, le nouveau directeur par intérim du Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER), occupait le poste de directeur adjoint du CDER depuis environ un an.

CHANGEMENTS À LA FDA

Les départs de Hoeg et de Makary interviennent dans le cadre d'une réorganisation plus large de l'agence, qui a perdu des milliers de personnes depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump, à la suite de licenciements et de départs volontaires.

Karim Mikhail a été nommé directeur par intérim du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER), selon le site web de la FDA. Vinay Prasad a quitté ce poste le mois dernier. M. Mikhail travaillait auparavant à la FDA en tant que conseiller.

Lowell Zeta, qui occupait les fonctions de commissaire adjoint et de conseiller spécial, a été nommé chef de cabinet par intérim. Il remplace Jim Traficant, qui était chef de cabinet et qui, selon un responsable du ministère de la Santé et des Services sociaux, conservera un rôle de conseiller.

LE MANDAT DE HOEG À LA FDA

Hoeg, qui a annoncé son départ via un message sur X vendredi soir, est une épidémiologiste et médecin du sport qui a émis des doutes sur les vaccins contre la COVID-19 pendant la pandémie.

Elle a contribué à mener les efforts visant à réformer le calendrier de vaccination des enfants aux États-Unis en réduisant le nombre de vaccins recommandés de 17 à 11 en janvier. Cette mesure a été suspendue par un tribunal américain.

Dans le cadre d'une initiative visant à renforcer le contrôle sur l'agence sanitaire, la Maison Blanche a nommé cette année Chris Klomp au poste de numéro deux du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. Il a depuis contribué à la nomination de nouveaux candidats à des postes clés dans le domaine de la santé, tels que celui de directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et de chirurgien général.