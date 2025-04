Nouvelle progression en Europe, Accor et Safran en vedette à Paris

(AOF) - Les marchés actions européens progressent sur fond de signes de détente sur le front de la guerre commerciale. Le gouvernement chinois envisagerait de suspendre ses droits de douane de 125% visant les importations américaines pour certains produits, selon Bloomberg. Pékin a en revanche précisé qu’il n’existait pas de discussions sur les droits de douanes avec Washington. A Paris, plusieurs publications trimestrielles de sociétés du CAC 40 ont été bien accueillies : Accor, Saint-Gobain et Safran. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,57% à 7545 points et l'EuroStoxx50, 0,63% à 5147 points.

WPP (+0,82% à 555 pence) a déclaré une baisse de 2,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,48 milliards de livres (contre 2,54 milliards de consensus) tout en confirmant ses objectifs annuels. A Paris, Publicis évolue également dans le vert (+2,45% à 89,36 euros). Le groupe publicitaire britannique a fait savoir, que même s'il n'est pas directement touché par les droits de douane, ceux-ci "auront un impact sur un certain nombre de nos clients et sur l'économie en général".

Accor se distingue parmi les plus fortes progressions de l'indice CAC 40 avec un gain de 4,16 %, à 42,35 euros, après un point trimestriel marqué par le dynamisme de l’hôtellerie de luxe. Le chiffre d’affaires de l’activité " Luxe et Lifestyle " a bondi de 17,9 %, à 668 millions d’euros. De son côté, la division " Premium, milieu de gamme et économique " a vu ses revenus croître de 1,8 %, à 703 millions d’euros. Au total, le groupe hôtelier a généré des revenus en hausse de 9,2 % au premier trimestre, à 1,3549 milliard d’euros, au-dessus des attentes.

Plus fort repli de l'indice SBF 120, Alten (-14,51% à 70,70 euros) entraîne dans son sillage Capgemini (-2,73% à 128,40 euros) et Wavestone (-1,46% à 43,85 euros). " Après une stabilisation de l'activité fin 2024 et début 2025, le contexte géopolitique et économique mondial a généré incertitude et manque de visibilité ", a indiqué Alten. Plusieurs grands groupes ont adopté une stratégie attentiste, préférant à nouveau geler ou reporter leurs projets d'investissement ", a expliqué le spécialiste de l'ingénierie et des services IT.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril , le climat des affaires en France reste morose, a indiqué l'Insee ce vendredi. À 96, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd un point (après arrondi) et se situe en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires rebondit dans l’industrie et les services, diminue dans le bâtiment et se replie fortement dans le commerce de détail.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril sera publié à 16h00.

Vers 12h30, l'euro cède 0,42% à 1,1341 dollar.