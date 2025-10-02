Nouvelle progression des marchés européens, le CAC 40 repasse au-dessus des 8000 points

(AOF) - Soutenus par les valeurs technologiques et du luxe, les marchés européens, à l'exception de Londres, ont poursuivi leur mouvement haussier, malgré la situation de paralysie budgétaire aux États-Unis (shutdown). Gagnant 1,13%, le CAC 40 a dépassé la barre des 8000 points (8056,63 points). Il affiche un plus haut en clôture depuis fin mars 2025. L'indice phare parisien a enchaîné une cinquième séance de suite dans le vert. De son côté, l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,26% à 5651,36 points, soit un nouveau plus haut en clôture. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé.

Le Dow Jones perd de 0,12% vers 17h45.

La veille, les marchés actions américains avaient clôturé dans le vert, le S&P500 inscrivant même un nouveau plus haut historique.

Les marchés en Europe ont progressé, toujours rassurés par les perspectives de baisses des taux de la Fed après l'enquête ADP décevante sur l'emploi privé en septembre.

Depuis la nuit de mardi à mercredi, les Etats-Unis sont confrontés à une paralysie budgétaire, suite à l'absence d'un accord sur le budget au Congrès. Le bureau budgétaire du Congrès estime que quelque 750 000 fonctionnaires seront quotidiennement mis au chômage technique. Selon les calculs des analystes de la compagnie d'assurance Nationwide, chaque semaine de " shutdown " pourrait réduire la croissance annuelle du PIB américain de 0,2 point de pourcentage.

En raison de ce shutdown, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis n'ont pas été publiées et le rapport sur l'emploi pour septembre ne le sera pas non plus demain. Certaines administrations fédérales américaines resteront fermées tant qu'un accord budgétaire ne sera pas trouvé entre le président Donald Trump et les parlementaires.

Le président américain a affirmé jeudi qu'il rencontrerait son directeur du Bureau du budget à la Maison Blanche pour discuter de la fermeture éventuelle d'agences fédérales, une menace adressée à l'opposition démocrate au deuxième jour de cette paralysie budgétaire.

" J'ai une réunion aujourd'hui avec Russ Vought (...) pour déterminer lesquelles des agences démocrates, dont beaucoup sont une arnaque politique, il recommande d'éliminer, et si ces fermetures doivent être temporaires ou permanentes ", a déclaré le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

Côté valeurs, Stellantis a occupé la place de leader du CAC 40 après avoir dévoilé des données commerciales favorables aux Etats-Unis.

En outre, les actions du secteur des semi-conducteurs se sont nettement distinguées ce jeudi, suite à un accord scellé entre les deux groupes sud-coréens (Samsung Electronics et SK Hynix) et OpenAI. L'éditeur de ChatGPT sera approvisionné en puces mémoire pour le gigantesque projet Stargate.

Le compartiment du luxe a aussi été bien orienté grâce aux robustes ventes sur 9 mois de la marque italienne Brunello Cucinelli qui ont dépassé le milliard d'euros.