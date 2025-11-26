Nouvelle progression de la Bourse de Paris, Valneva se distingue

(AOF) - Les marchés actions européens prolongent leur mouvement de hausse, bénéficiant des espoirs d'un retour de la paix en Ukraine. La perspective de plus en plus nette d'une baisse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion au mois de décembre (9 et 10) soutient également les Bourses mondiales. Les taux longs sont stables des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, Valneva bondit grâce des résultats favorables pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,51% à 8066,72 points et l'EuroStoxx50 progresse de 0,73% à 5614,44 points.

En Europe, le groupe énergétique allemand RWE (-0,15% à 43,34 euros) et Apollo Global Management (société de gestion alternative américaine) ont finalisé leur partenariat signé il y a moins de trois mois. Celui-ci garantit un financement à long terme pour les investissements dans Amprion (l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport d'électricité en Allemagne), destiné à étendre le réseau de transmission d'électricité allemand. Toutes les approbations réglementaires nécessaires à la finalisation de la transaction ont été accordées par les autorités compétentes.

A Paris, Valneva (+8,03%, à 4,092 euros) signe l'une des meilleures performances du SBF120 après la présentation des résultats finaux (positifs) de l'étude de phase 2 évaluant VLA15, un candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Or celui-ci constitue un élément essentiel dans la valorisation de la société. Les données ont révélé une forte réponse immunitaire anamnestique (mémoire immunitaire) et un profil de sécurité favorable 6 mois après une troisième dose de rappel (au 48ème mois) dans toutes les tranches d'âge, confirmant le bénéfice anticipé d'une vaccination annuelle avant chaque saison de Lyme.

La Société d'aménagement de La Plagne, filiale de Compagnie des Alpes (5,68% à 21,40 euros), a été retenue par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) pour l'exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de service public (DSP), d'une durée de 25 ans, porte sur l'aménagement et l'exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh. Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les commandes de biens durables en septembre seront connus à 14h30. L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago pour novembre est prévu à 15h45.

Les investisseurs retrouveront à 16h00 les ventes de logements neufs en octobre et à 16h30 les évolutions hebdomadaires des stocks de pétrole et de gaz. Le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine sera publié à 20 heures.

Vers 12h05, l'euro grappille 0,02% à 1,1574 dollar.