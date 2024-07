Nouvelle plus-value de près de 2 M€ pour les épargnants de EFIMMO 1

SOFIDY

La SCPI EFIMMO 1 de Sofidy annonce avoir cédé un actif de plus de 1 100 m² situé rue de Reuilly à Paris (12ème), pour un montant de 9,4 M€ net vendeur.

La vente de cet immeuble fait ressortir un taux de rendement interne* de ce bureau de +7,70 % sur toute sa durée de détention depuis 2015 et dégage une plus-value brute de 1,75 M€.

Cette opération de cession démontre la capacité de Sofidy à créer de la valeur pour ses épargnants grace à une politique sélective et granulaire orientée sur les petites et moyennes surfaces de bureaux au sein des métropoles dynamiques européennes. Dotée de fondamentaux solides, la SCPI EFIMMO 1 a su se constituer, depuis sa date de création en 1987, des réserves de plus value latentes, qu'elle peut mettre à profit pour traverser les cycles immobiliers.

Sofidy a été conseillée par JLL lors cette vente.

. *Taux de Rendement Interne (TRI) : Le TRI exprime la performance annuelle moyenne pour un épargnant, en prenant en compte le prix de revient de son placement, l'ensemble des dividendes perçus au cours de la période de placement et le prix de retrait en vigueur au moment de sa sortie (mais en excluant sa fiscalité propre). Le TRI permet d'évaluer la performance passée du placement financier en SCPI.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

A propos de Sofidy

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux. Avec 8,6 milliards d'euros d'encours sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2023, Sofidy gère pour le compte de plus de 60 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de plus de 5 100 actifs immobiliers. Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.