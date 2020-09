Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle manifestation anti-gouvernementale en Thaïlande Reuters • 20/09/2020 à 05:33









BANGKOK, 20 septembre (Reuters) - Défiant ouvertement la monarchie du roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn, des milliers de manifestants ont défilé à Bangkok dimanche pour présenter des revendications qui incluent un appel à des réformes pour limiter ses pouvoirs. Lors de la plus grande manifestation depuis des années, des dizaines de milliers de manifestants ont applaudi samedi les appels à la réforme de la monarchie ainsi qu'à la destitution du Premier ministre Prayuth Chan-ocha, ancien chef de la junte, et à la mise en place d'une nouvelle constitution et d'élections. Dimanche, peu après le lever du soleil, les manifestants ont cimenté une plaque portant l'inscription "En ce lieu, le peuple a exprimé sa volonté : que ce pays appartienne au peuple et ne soit pas la propriété du monarque car il nous a trompé", près du Grand palais de Bangkok. La police n'est pas intervenue. Le porte-parole du gouvernement, Anucha Burapachaisri, a déclaré que la police n'utiliserait pas la violence contre les manifestants et qu'il lui reviendrait de déterminer si des poursuites pour discours illégaux devaient être engagées. (Patpicha Tanakasempipat, Matthew Tostevin et Panarat Thepgumpanat; version française Camille Raynaud)

