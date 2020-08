Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle manifestation à Minsk, une vingtaine d'arrestations Reuters • 10/08/2020 à 18:50









MINSK, 10 août (Reuters) - La police biélorusse a interpellé au moins 19 manifestants rassemblés lundi à Minsk pour la deuxième soirée consécutive afin de protester contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, a constaté un journaliste de Reuters. Des heurts ont opposé dimanche soir la police à des protestataires après l'annonce par les autorités de la victoire de Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, avec 80% des voix. (Andrei Makhovsky; version française Jean-Stéphane Brosse)

