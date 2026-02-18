Nouvelle livrée pour l'Air Force One de Trump : or, rouge, blanc et bleu

(Ajoute des détails sur les avions à réaction dans les paragraphes 4 à 6, et sur les retards dans le paragraphe 10) par David Shepardson et Mike Stone

L'armée de l'air américaine déploie un nouveau schéma de peinture sur l'ensemble de sa flotte de transport aérien exécutif, y compris la nouvelle génération d'avions Air Force One, dans une palette de couleurs rouge, blanc, bleu foncé et or, a annoncé le service mardi.

Le nouveau design s'éloigne de l'actuelle livrée blanche et bleue bicolore datant de l'administration du président John F. Kennedy, et reprend des éléments du schéma rouge, blanc et bleu proposé par l'ancien président Donald Trump, qui a été abandonné en 2022 après que l'armée de l'air a déterminé que les couleurs plus sombres pouvaient causer des problèmes de surchauffe.

Le nouveau design sera appliqué au VC-25B - la désignation militaire de l'avion Boeing BA.N 747-8i qui servira d'Air Force One.

Le programme Air Force One consiste à convertir deux 747-8 en jets spécialisés équipés de systèmes de communication et de défense avancés pour servir de moyen de transport aérien présidentiel américain de nouvelle génération. Ce projet a pris quatre ans de retard et la livraison est désormais prévue pour 2028 .

En guise de palliatif, le gouvernement américain a fait appel à l'entreprise de défense L3Harris Technologies LHX.N pour remettre en état un Boeing 747 anciennement utilisé par le gouvernement qatari afin de l'utiliser comme Air Force One intérimaire.

En 2025, les États-Unis ont accepté un luxueux Boeing 747 comme cadeau de la part du Qatar. La Maison Blanche a demandé à l'armée de l'air de moderniser rapidement l'avion offert pour l'utiliser comme Air Force One.

En outre, quatre Boeing 757-200 modifiés utilisés pour transporter le vice-président, les membres du cabinet, les membres du Congrès et d'autres hauts fonctionnaires porteront la nouvelle livrée, a indiqué l'armée de l'air.

Les appareils 757-200 recevront leur nouvelle livrée au cours des fenêtres de maintenance régulièrement programmées. L'un de ces avions a déjà été repeint et devrait être livré dans les prochains mois, a indiqué l'armée de l'air.

L'armée de l'air n'a pas fourni de détails sur la manière dont le nouveau design répond aux préoccupations thermiques qui ont fait échouer la précédente proposition de peinture de M. Trump, que l'administration Biden a rejetée après avoir déterminé qu'elle "pourrait entraîner des coûts supplémentaires en termes d'ingénierie, de temps et d'argent"

Le programme Air Force One a connu des retards et des dépassements de coûts depuis que Boeing a accepté un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars en 2018 pour livrer deux 747-8 modifiés afin de remplacer la flotte actuelle. Le coût de l'effort actuel de Boeing pour construire les deux nouveaux jets s'élève à plus de 5 milliards de dollars. Les avions Air Force One actuels sont entrés en service en 1990.

En décembre, l'armée de l'air a acheté deux 747-8 d'occasion pour 400 millions de dollars afin d'assurer la formation des équipages et le soutien des pièces de rechange avant la transition de la flotte vieillissante des 747-200.