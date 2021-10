Nouvelle ligne de produit en oncologie : un jalon passé avec la signature d’un partenariat entre Intrasense et I-SERIS

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et le groupe d’imagerie médicale et radiologique I-SERIS, regroupant les cliniques de Clémentville (Montpellier), Clermont l’Hérault et le centre scanner de la clinique Pasteur de Pézenas, annoncent la signature d’un accord dans le cadre du développement de la nouvelle solution oncologique Myra.



Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense, déclare : « Nous sommes très heureux de collaborer avec I-SERIS, acteur médical majeur de notre écosystème. La mise en commun de nos expertises seront des accélérateurs formidables de nos développements. Intrasense met l’expérience utilisateur et la valeur médicale au cœur de la stratégie de sa nouvelle ligne de produits et nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur les experts du groupe I-SERIS. Ce partenariat est une étape clé de notre stratégie d’innovation. »