Nouvelle initiation de couverture / ALTHEORA: "Un changement de dimension porté par la consolidation"

Fondé en 1934, Altheora est un leader européen de la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites destinées à tous les secteurs de l’industrie (mobilité terrestre, énergie, aéronautique, médical,…). Les matériaux composites sont constitués d’au moins deux matières différentes. Le résultat obtenu est plus performant, puisqu’il possède les propriétés des éléments utilisés, et présente donc de nombreux avantages comparés aux autres alternatives (acier, métal…) qui peuvent être utilisées pour une même application. Fort d’un outil industriel de premier plan, la société bénéficie de capacités de production conséquentes (jusqu’à 43 millions de pièces produites par an) en France et à l’international (Roumanie).



Historiquement spécialisée dans l’équipement de réseaux électriques, Altheora est aujourd’hui un leader de la conception et la transformation de matériaux composites. La société est organisée autour de trois pôles de compétences : 1/ la transformation de matériaux composites (95% du CA en 2022), 2/ le parachèvement de pièces industrielles (5% du CA en 2022) et 3/ l’accélération de projets industriels par l’innovation (depuis 2020), pour un chiffre d’affaires total de 35,0 M€ en 2022, en hausse de 9,5%.



Introduite en bourse depuis 1988 et cotée depuis 2016 sur Euronext Growth, Altheora s’est développée de manière organique et externe (2 acquisitions depuis 2020), enregistrant un TCAM de CA de +8,2% pour atteindre 35,0 M€ de CA en 2022. Cette croissance est le fruit d’une stratégie basée sur un savoir-faire industriel solide, un repositionnement sur des secteurs porteurs et des efforts soutenus sur l’innovation.



Depuis 2017, Altheora s’est engagé dans une mutation majeure qui lui permet d’afficher une activité dynamique. Dans la même lignée que l’exercice 2022, nous attendons au titre de 2023 un CA de 49,5 M€ (+41,4%) et un EBE de 2,8 M€ (5,6%). A partir de 2024, la société affichera un RN positif qui lui permettra de renforcer son bilan.



Avec une équipe 10 personnes dédiée à la R&D et des acquisitions stratégiques (Chris-France Plastiques en décembre 2022), Altheora s’est doté de moyens pour accélérer encore sa croissance en répondant aux nouveaux besoins en matière d’innovation composites. Nous attendons un chiffre d’affaires en hausse annuelle moyenne de 18,2 % entre 2022 et 2026 (incluant Chris-France Plastiques).



Grâce à son offre large et innovante de solutions composites, Altheora s’est constituée un portefeuille important (600 clients) avec de belles références (Enedis, Schneider Electric, Alstom, Thales, JCDecaux…) lui permettant de viser un objectif de CA de 100 M€ à horizon 2026 (de façon organique et externe).



Sur un marché français de la production plastiques et composites estimé à 8,0 Mds € en 2019 et attendu en croissance de 11,0% en 2023, l’ambition du groupe est de poursuivre sa dynamique de croissance, tout en atteignant les standards de profitabilité du secteur (10% de marge d’EBITDA).



Notre valorisation d’Altheora fait ressortir un objectif de cours à 1,35 € issu de de notre valorisation par DCF (WACC 8,69%). Nous initions la couverture d’Altheora avec une opinion à Achat.