Nouvelle forte baisse du yen contre le dollar

(AOF) - La devise japonaise chute pour la deuxième séance consécutive dans la perspective de la nomination de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre à la suite de son élection ce week-end à la tête du PLD. Le dollar gagne 1,86%, à 151,119 yens, à l'approche de la clôture en Europe. Depuis l'annonce de sa victoire, la probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Japon a nettement reculé. "

" Sa déclaration lors de la course à la présidence du PLD en septembre 2024, selon laquelle " relever les taux maintenant serait insensé ", est encore fraîche dans l'esprit des acteurs du marché, " explique MUFG. " Bien que son discours lors des élections actuelles ait été moins critique envers la banque centrale, elle a réitéré lors de sa conférence de presse du 4 octobre que " c'est le gouvernement qui assume en dernier ressort la responsabilité des politiques budgétaires et monétaires. " Elle a par ailleurs averti qu'il serait prématuré de supposer que la déflation est terminée simplement parce que nous connaissons actuellement une inflation due à la hausse des coûts.