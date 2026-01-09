Nouvelle feuille de route 2026 pour Cellectis, qui se fixe deux priorités
La société de biotechnologie indique qu'elle prévoit de finaliser au quatrième trimestre 2026 sa première analyse intermédiaire de données sur lasmé-cel dans la leucémie lymphoblastique aïgue (LAL-B) en rechute ou réfractaire, un rendez-vous que l'entreprise considère comme étape "majeure" après l'obtention de données cliniques encourageantes de phase 1.
Pour ce qui concerne éti-cel dans le lymphome non-hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire, la biotech compte lancer dans le courant du premier trimestre le lancement du recrutement de patients, avec l'objectif d'évaluer le potentiel d'amélioration des taux de réponse et de la durabilité de la réponse clinique de son traitement, avant la publication, attendue au quatrième trimestre, de premières données de phase I.
Concernant son partenariat stratégique avec AstraZeneca, Cellectis explique que les activités progressent conformément à l'accord de recherche et de collaboration, avec l'objectif de développer jusqu'à 10 nouveaux produits de thérapie cellulaire et génique dans des domaines à forts besoins médicaux, tels que l'oncologie, l'immunologie et les maladies génétiques rares.
S'agissant de son horizon financier Cellectis estime que sa trésorerie devrait être suffisante pour financer ses opérations jusqu'au deuxième semestre 2027.
"En résumé, 2026 s'annonce comme une année charnière pour Cellectis, avec deux lectures de données structurantes susceptibles de repositionner durablement le dossier parmi les leaders incontournables du CAR-T allogénique", réagissent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.
A la Bourse de Paris, l'action Cellectis s'inscrivait néanmoins en baisse de 2,9% vendredi, ce qui ne l'empêche pas de conserver des gains de plus de 185% sur les six derniers mois.
