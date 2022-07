Nouvelle directrice des risques chez SG 29 Haussmann

(NEWSManagers.com) - SG 29 Haussmann, filiale de gestion d'actifs de la Société Générale, vient de nommer Linh-Mai Nguyen au poste de directrice des risques et de l'analyse quantitative. Elle était depuis près de dix ans analyste des risques de marché sur les dérivés et les produits hybrides au sein de la maison-mère. Auparavant, elle a travaillé sept ans pour Lyxor AM comme assistante gérant puis valorisatrice de dérivés pour l'équipe de gestion quantitative.