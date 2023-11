Nouvelle-Calédonie : le plan de Bruno Le Maire pour sauver le secteur du nickel

(AOF) - Selon les propos de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, "la France cherche à conclure un accord d'ici la fin du mois de janvier pour sauver l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, malmenée par des tensions politiques et des coûts énergétiques élevés". En visite dans le pays à Nouméa depuis samedi dernier, il a présenté des propositions visant à relancer cette industrie. "Le besoin de financement total s'élève, pour les trois sites industriels (ndlr : SLN, KNS et Prony Resources), à 1,5 milliard d'euros", a expliqué Bruno Le Maire, ce lundi.

"C'est un besoin de financement total, immédiat, auquel il faut pouvoir répondre par la rentabilité de ces sites industriels. Nous avons donc besoin de solutions concrètes et immédiates pour éviter toute faillite, c'est évidemment mon objectif, et ouvrir des perspectives de long terme", a affirmé le locataire de Bercy.

Sur le plateau de la chaîne d'outre-mer du groupe France Télévisions, la 1ère, Bruno Le Maire affirme qu'"un nouvel accord sur le nickel est à portée de main. Je suis arrivé avec un cadre de négociation et il a été agréé. Nous avons maintenant un point de départ concret".

Le ministre a exposé trois points pour sauver cet industrie dont le premier est d'utiliser les "ressources inutilisées": "Nous devons parvenir à un engagement sur la déclassification, l'exportation et la valorisation des ressources minières inutilisées. Quand on est dans une situation financière critique, et qu'on a des ressources inutilisées, on les utilise."

Le second point du projet d'accord concerne le coût de l'électricité. "Tout le monde sait que les sites industriels fonctionnent avec une énergie trop chère", a affirmé le ministre. "C'est le deuxième point qui explique, quasiment aux deux tiers, le manque de rentabilité des usines en Nouvelle-Calédonie. Si jamais nous avons un accord sur le premier point, l'Etat est prêt à investir pour avoir une énergie décarbonée, moins chère, dans les années qui viennent".

Enfin le troisième point que Bruno Le Maire a évoqué concerne les débouchés à l'exportation : "Je pense qu'il peut être utile et pertinent d'étudier une ouverture vers l'Union européenne qui investit aujourd'hui massivement dans les batteries et les véhicules électriques."