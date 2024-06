Nouvelle baisse des indices européens : la situation en France inquiète

(AOF) - Les indices européens ont de nouveau reculé ce mardi sur fond de crispation du climat politique en France après les élections européennes et la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Le CAC 40 a perdu 1,33% à 7789,21 points, tandis que l’EuroStoxx50 s'est replié de 0,99% à 4966,71 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé, avec un Dow Jones en recul de 0,57%.

La semaine sera marquée par l'inflation américaine en mai, mercredi, mais surtout par la décision de politique monétaire de la Fed, attendue le même jour. Les investisseurs attendent aussi les commentaires de son président sur la situation économique.

L'incertitude politique en France jusqu'aux élections législatives continue d'inquiéter les observateurs. "À court terme, les actions européennes, en premier lieu françaises, vont en pâtir", prévoit Alexandre Hezez, stratégiste de Richelieu Groupe, recommandant d'alléger les positions sur ces valeurs. Le gérant passe neutre sur la zone "en attendant les résultats des élections" et "négatif sur les souverains zone euro malgré la politique monétaire moins restrictive".

"Les élections augmentent les risques pour la consolidation budgétaire " souligne Moody's dans une note, estimant que "compte tenu de l'environnement politique polarisé en France, il est peu probable que le vainqueur de ces élections ait la majorité absolue à l'Assemblée". L'agence souligne les risques pesant sur les perspectives de la note de la France.

Parallèlement l'écart entre le rendement du 10 ans allemand et son équivalent français a continué de se creuser (+6 points de base), le premier reculant et le second progressant. Le 10 ans français s'élevait à 3,242% lors de la clôture en Europe après avoir touché en séance un plus haut à 3,33%.

Ces développements sur le marché des taux ont de nouveau fortement pénalisé les banques, mais aussi le secteur des concessions, des utilites et de l'immobilier.

A Paris, Atos était de nouveau lanterne rouge du SBF120 et du marché SRD après que son conseil d'administration a porté son choix sur l'offre de restructuration financière du consortium emmené par Onepoint, la société de David Layani.