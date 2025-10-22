Nouvelle baisse des cours de l'or, qui prend la direction des 4000 dollars

(AOF) - L'once d'or prolonge son repli : elle perd 2,11%, à 4038,25 dollars, après avoir touché un plus haut historique lundi. Pour MUFG, sa dernière phase de hausse était davantage liée à la peur de passer à côté (FOMO) qu'à autre chose, étant donné que l'or est l'actif le plus performant depuis le début de l'année. Et maintenant ? La banque japonaise s'attend à ce que cette correction se poursuive, étant donné le doublement du prix de l'or depuis le début de l'année 2024.

Elle rappelle que l'or a progressé de 88%, de fin 2005 à début 2008, avant de corriger de 25% lors de la crise financière mondiale, tandis qu'entre septembre 2018 et mi-2020, l'or a grimpé de 65 % avant de chuter de près de 20 % entre la mi-2020 et octobre 2022.