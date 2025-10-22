 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,50
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nouvelle baisse des cours de l'or, qui prend la direction des 4000 dollars
information fournie par AOF 22/10/2025 à 17:24

(AOF) - L'once d'or prolonge son repli : elle perd 2,11%, à 4038,25 dollars, après avoir touché un plus haut historique lundi. Pour MUFG, sa dernière phase de hausse était davantage liée à la peur de passer à côté (FOMO) qu'à autre chose, étant donné que l'or est l'actif le plus performant depuis le début de l'année. Et maintenant ? La banque japonaise s'attend à ce que cette correction se poursuive, étant donné le doublement du prix de l'or depuis le début de l'année 2024.

Elle rappelle que l'or a progressé de 88%, de fin 2005 à début 2008, avant de corriger de 25% lors de la crise financière mondiale, tandis qu'entre septembre 2018 et mi-2020, l'or a grimpé de 65 % avant de chuter de près de 20 % entre la mi-2020 et octobre 2022.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
    information fournie par Zonebourse 22.10.2025 18:16 

    Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:15 

    Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : la performance du troisième trimestre en deçà de celle du marché
    information fournie par AOF 22.10.2025 18:12 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite

  • Le logo de Carrefour
    Carrefour: CA +2,1% en comparable au T3, objectifs 2025 confirmés
    information fournie par Reuters 22.10.2025 18:07 

    Carrefour a fait état mercredi d'une hausse de 2,1% à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, conformément aux attentes, et a confirmé ses objectifs 2025, citant la bonne dynamique commerciale en Europe, l'exécution du plan d’économies ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank