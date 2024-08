Nouvelle baisse de l'emploi intérimaire au deuxième trimestre (Dares)

(AOF) - L’emploi intérimaire recule de nouveau au deuxième trimestre 2024 avec une baisse de 2,2 %, soit 16 200 intérimaires en moins, annonce la Dares. Le service statistique du ministère du Travail souligne qu’il s’agit du sixième trimestre consécutif de baisse. L’emploi intérimaire diminue dans l’ensemble des grands secteurs : dans l’industrie (3,1 %) la construction (-3,0 %) et le tertiaire (-1,2 %). Sur un an, l’emploi intérimaire recule de 6,4 % et s’affiche en baisse dans l’ensemble des grands secteurs: de 9,6 % dans l’industrie, de 6,8% dans la construction et de 3,7 % dans le tertiaire.