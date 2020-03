Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle baisse à Wall Street malgré les efforts des banques centrales Reuters • 19/03/2020 à 15:19









NOUVELLE BAISSE À WALL STREET MALGRÉ LES EFFORTS DES BANQUES CENTRALES PARIS (Reuters) - Wall Street a ouvert une nouvelle fois en baisse jeudi malgré l'arsenal déployé par les banques centrales pour endiguer les répercussions de l'épidémie de coronavirus, qui suscite toujours une grande nervosité sur les marchés mondiaux. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 496,7 points, soit 2,5%, à 19.402,22 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 2,19% à 2.345,52 points. Le Nasdaq Composite cédait 0,8% à 6.933,576 points à l'ouverture. La BCE a décidé de muscler son plan d'achat d'obligations en lançant un programme supplémentaire de 750 milliards d'euros à l'issue d'une réunion imprévue mercredi soir et de son côté la Réserve fédérale américaine a annoncé un troisième programme d'urgence en deux jours destiné cette fois à préserver les fonds de placement sur le marché monétaire. Les contrats sur les indices américains ont réduit très brièvement leurs pertes lorsque la Fed a annoncé, peu avant l'ouverture de Wall Street, donner accès au dollar aux banques centrales de neuf pays, une initiative destinée à atténuer les effets de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale. Mais la nervosité des investisseurs face à la propagation du Covid-19 domine la tendance de marché et les interventions des banques centrales ou des gouvernements, aussi massives qu'elles soient, ne parviennent pas à rassurer. "Les plans de relance des gouvernements, les mesures monétaires, budgétaires sont certainement considérées comme des étapes positives (...) Le problème est que nous avons besoin de voir la pandémie atteindre un pic pour déterminer si ces réponses sont appropriées", a déclaré Art Hogan, analyste chez National Securities. Nouvelles illustrations de l'impact du coronavirus sur l'économie réelle, l'activité économique dans le nord-est des Etats-Unis s'est fortement contractée en mars et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.