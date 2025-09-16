 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
NOUVELLE AVANCÉE DANS LA GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE AÉRONAUTIQUE AVEC SAFRAN ELECTRICAL & POWER
information fournie par Boursorama CP 16/09/2025 à 17:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui avoir initié un accord avec un nouveau client, Safran Electrical & Power pour la production de pièces de systèmes électriques aéronautiques, pour un montant estimé pouvant aller jusqu’à 4 M€.

Le contrat discuté portera sur la production pour Safran Electrical & Power (SEP), division du groupe Safran et leader mondial des systèmes électriques aéronautiques, de deux ensembles de pièces en titane et en acier inoxydable, intégrant des équipements de motorisation et de génération électrique, dont notamment des arbres de torsion.

