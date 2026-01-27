Nouvel investissement majeur pour Micron à Singapour
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 09:59
Cette nouvelle installation représente un investissement prévu d'environ 24 milliards de dollars américains sur 10 ans pour le fabricant de puces et est conçue pour offrir à terme 700 000 pieds carrés (soit environ 65 000 m2) d'espace en salle blanche.
La production de wafers est prévue pour commencer au cours du second semestre 2028, aidant Micron à répondre à la demande croissante du marché pour la technologie NAND, portée par l'expansion rapide de l'IA et des applications centrées sur les données.
Cette nouvelle usine deviendra une partie intégrante du Centre d'Excellence NAND de Micron à Singapour, offrant au groupe américain une "capacité essentielle pour soutenir les transitions technologiques continues".
De plus, la colocalisation de la R&D avec la fabrication améliore l'efficacité, accélère le délai de mise sur le marché et approfondit les partenariats de recherche entre l'industrie et le milieu universitaire.
Cet investissement de Micron créera environ 1 600 emplois, s'ajoutant aux 1 400 emplois précédemment annoncés du fait de l'installation de packaging avancé de mémoire à haute bande passante (HBM) actuellement "en bonne voie".
Valeurs associées
|389,0900 USD
|NASDAQ
|-2,64%
