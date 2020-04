Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvel échange téléphonique entre Trump et Poutine sur le pétrole Reuters • 10/04/2020 à 17:33









NOUVEL ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE ENTRE TRUMP ET POUTINE SUR LE PÉTROLE MOSCOU/WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump et Vladimir Poutine se sont de nouveau entretenus vendredi par téléphone au sujet des mesures à prendre pour contenir la baisse des cours du pétrole, rapportent le Kremlin et la Maison blanche. Le président américain avait déjà dit jeudi avoir eu un "bon" échange téléphonique avec son homologue russe et le roi Salman d'Arabie saoudite. Selon le Kremlin et la Maison blanche, les deux dirigeants ont discuté des efforts en cours pour réduire la production de l'offre mondiale de brut et plus généralement de la crise liée au coronavirus. Les pays producteurs de pétrole du groupe "Opep+", emmenés par l'Arabie saoudite et la Russie, ont proposé jeudi de réduire leur production de 10 millions de barils par jour mais demandent à d'autres pays dont les Etats-Unis de réduire leurs pompages de cinq millions de bpj supplémentaires, alors que la demande mondiale a chuté de 30 millions de bpj en raison des mesures de confinement prises face à l'épidémie de COVID-19. Une réunion des ministres de l'Energie du G20 consacrée à ce dossier était en cours vendredi. Le Kremlin a déclaré que Donald Trump avait notamment informé Vladimir Poutine du résultat de ses discussions avec les dirigeants d'autres pays producteurs de pétrole. (Darya Korsunskaya et Polina Ivanova à Moscou, Doina Chiacu à Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.