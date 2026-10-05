Nouveaux records au Nasdaq, surprise au Brésil

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par Jamie McGeever

L’indice Nasdaq a atteint un nouveau plus haut lundi, l’optimisme concernant les résultats d’entreprise et la baisse des cours du pétrole ayant compensé la hausse des rendements obligataires. Les plus fortes variations de la journée ont concerné les actifs brésiliens , qui ont enregistré des gains historiques après que la bonne performance du candidat de droite Flavio Bolsonaro au premier tour de l’élection présidentielle a laissé entrevoir qu’il était le grand favori pour remporter le deuxième et décisif tour dans trois semaines.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je me demande à quel moment les traders et les présentateurs des chaînes financières présents sur le parquet de la Bourse de New York devraient commencer à commander leurs casquettes "S&P 10 000". Ce seuil n’est plus qu’à 30% des niveaux actuels, et si les résultats du troisième trimestre sont ne serait-ce qu’un peu aussi solides que ceux du deuxième trimestre, il ne semblera soudain plus du tout si lointain.

À lire aujourd’hui

* En Espagne, Sánchez mise sur des élections anticipées après que les manifestations contre la crise du logement lui ont donné un élan inattendu

* La vague de droite au Congrès brésilien renforce le camp de Bolsonaro à l’approche du second tour de l’élection présidentielle

* Que fera Washington si les rendements obligataires américains continuent d’augmenter?

* Les États-Unis abordent les élections de mi-mandat avec une forme moins dynamique de plein emploi

* L'UE risque de devenir "l'homme malade du monde" si elle ne se réforme pas rapidement: Mike Peacock

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * ACTIONS: L'indice boursier brésilien +8%, la plus forte hausse de ce siècle hors crise financière mondiale et pandémie. Nasdaq +1% à un nouveau plus haut, S&P 500 +0,7%, Dow +0,2%. * SECTEURS/TITRES: Tous les secteurs du S&P 500 progressent, à l’exception de l’immobilier. Services de communication et matériaux +1,2%. Nvidia +2% à un nouveau record historique, sa capitalisation boursière avoisine les 6.000 milliards de dollars . * MARCHÉS DES CHANGES: Le real brésilien gagne 4%, sa plus forte hausse en quatre ans. L’euro recule de 0,3% pour atteindre son plus bas niveau depuis 17 mois. L’indice du dollar atteint son plus haut niveau depuis 18 mois. * OBLIGATIONS: L'écart entre les rendements français et allemands se resserre de 5 points de base. Les rendements américains progressent; les rendements à 10 et 30 ans clôturent à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Les cours du pétrole en baisse de 2%, l’or reste stable au-dessus de 4.100 dollars l’once.

Thèmes d'actualité du jour:

Brésil

Ces grondements que vous sentez sous vos pieds sont les premières secousses de ce qui pourrait être un séisme politique au Brésil. Le candidat de droite Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro, a obtenu un score bien meilleur que prévu au premier tour de l’élection présidentielle de dimanche, et du point de vue des marchés financiers du moins, le verdict est sans appel: la forte hausse des actifs brésiliens enregistrée lundi en dit long.

Incumbent Luiz Inácio Lula da Silva , vétéran de gauche briguant un quatrième mandat non consécutif, envisage de nommer le vice-président Geraldo Alckmin au poste de ministre des Finances s’il est réélu, dans le but de renforcer sa crédibilité budgétaire et de rallier les électeurs centristes. Mais il se pourrait que ce soit trop peu, trop tard: les marchés de paris en ligne estiment à 83% la probabilité que Bolsonaro l’emporte au second tour.

Europe

Après la France, l’Italie et l’Allemagne la semaine dernière, les investisseurs peuvent désormais ajouter l’Espagne à leur liste de surveillance des risques politiques européens, après que le Premier ministre Pedro Sánchez a convoqué des élections anticipées à la suite de manifestations nationales contre la crise du logement. C’est un pari risqué pour Sánchez, dont le Parti socialiste est à la traîne dans presque tous les sondages d’opinion. Une défaite signifierait la fin de l’un des derniers gouvernements de gauche encore en place en Europe, à un moment où l’extrême droite enregistre des gains sans précédent dans toute la région.

Les turbulences politiques en Espagne ne sont pas liées à des préoccupations budgétaires comme dans d’autres pays : l’Espagne est l’une des économies les plus dynamiques de la zone euro, son déficit se situe entre 2 et 2,5% du PIB, et les écarts de rendement sont relativement maîtrisés. Les marchés restent néanmoins nerveux: les rendements espagnols ont augmenté de 5 points de base et l’euro a chuté à un nouveau plus bas depuis 17 mois, autour de 1,12 dollar .

Le dollar

Sur le marché des changes du G10, le grand bénéficiaire de l’incertitude politique et obligataire croissante qui balaye, à des degrés divers, l’Europe, le Royaume-Uni et le Japon, est le dollar. Les États-Unis n’ont bien sûr pas non plus de problèmes politiques, d’endettement ou liés au marché obligataire à gérer. Mais pour reprendre un vieil adage du marché des changes, le billet vert s’avère une fois de plus être la chemise la moins sale de la lessive.

Ce n’est pas ce que souhaitent réellement le président Trump ou le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Ils préféreraient un dollar plus faible, plus compétitif sur le marché mondial, ce qui contribuerait théoriquement à stimuler les exportations américaines et à réduire le déficit commercial qui, selon Trump, résulte du fait que l’Amérique se fait "arnaquer" par le reste du monde. D’un autre côté, un dollar plus fort contribue à contenir les pressions sur les prix à l’importation et à réduire la nécessité d’une politique monétaire plus restrictive. Voilà qui est une bonne nouvelle pour Trump.

Quels événements pourraient influencer les marchés demain?

* Commandes industrielles en Allemagne (août)

* Ventes au détail de la zone euro (août)

* Balance commerciale américaine (août)

* Le Trésor américain vendra 58 milliards de dollars de bons du Trésor à 3 ans lors d’une adjudication

* Parmi les responsables de la Réserve fédérale américaine qui doivent s'exprimer figurent John Williams (Fed de New York), Lorie Logan (Fed de Dallas) et Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision

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