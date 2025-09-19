Nouveaux records à Wall Street après la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sur une note favorable au lendemain de la décision de la Fed qui a renoué avec la baisse après une pause de 9 mois. Les trois principaux indices ont enregistré de nouveaux records. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Au tableau des valeurs, Intel a flambé, porté par l'annonce d'une prise de participation de son rival Nvidia d'une valeur de 5 milliards de dollars. Le Dow Jones a progressé de 0,27% à 46142 points et le Nasdaq Composite de 0,94% à 22470 points.

Coup de tonnerre dans l'industrie des semi-conducteurs : Nvidia va investir 5 milliards de dollars dans le fabricant de microprocesseurs en difficulté, Intel . L'action de ce dernier, qui gagnait déjà 24% depuis le début de l'année, a flambé de 22,77%, à 30,57 dollars, tandis que le titre Nvidia progresse de 3,49%, à 176,24 dollars. En revanche, leur concurrent AMD perd du terrain. Nvidia réalisera son investissement au prix de 23,28 dollars par action, soit une décote de 6,5% par rapport au cours de mercredi soir.

Les chiffres macroéconomiques

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d'allocation chômage se sont élevées à 231 000 unités, contre un consensus de 241 000 et 264 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 23,2 en septembre contre un consensus de 1,7 après -0,3 en août.

Aux États-Unis, l'indice des indicateurs avancés du mois d'août a reculé de 0,5%, contre un repli attendu à 0,2%, après une hausse de 0,1% en juillet. Cet indicateur calculé par la Conference Board est conçu pour résumer et fournir une indication précoce des points de retournement importants du cycle économique et l'orientation future de l'économie à court terme.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz ont augmenté de 90 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 71 milliards la semaine précédente. Une hausse de 80 milliards de pieds cubes était attendue. Les stocks sont inférieurs de 4 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 204 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 229 milliards de pieds cubes. À 3 433 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les valeurs à suivre

Biogen

Biogen a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Alcyone Therapeutics. Dans le cadre d'un partenariat déjà existant, les deux sociétés développent ThecaFlex DRx, un cathéter et un port sous-cutané implantables actuellement à l'étude pour l'administration intrathécale d'oligonucléotides antisens. Ce dispositif est conçu pour offrir une alternative aux ponctions lombaires répétées lors de l'administration intrathécale chronique de médicament. Biogen pilotera le développement, la fabrication et la commercialisation de cet appareil.

DuPont

DuPont, fabricant de matériaux industriels, a annoncé prévoir un chiffre d'affaires net d'environ 6,87 milliards de dollars pour 2025, révisant à la baisse ses prévisions de ventes antérieures (12,85 milliards de dollars) en raison de la scission prévue de sa division électronique et la cession de son activité Aramids. Pour le troisième trimestre, la firme américaine réduit le bpa à 1,06 dollar contre 1,15 dollar attendu.

Eli Lilly

Eli Lilly a dévoilé les résultats détaillés d'une étude de phase III évaluant la sécurité et l'efficacité de Mounjaro chez les enfants et les adolescents (âgés de 10 à moins de 18 ans) atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la Metformine, l'insuline basale ou les deux. Après 30 semaines, le Mounjaro du laboratoire américain a atteint le critère d'évaluation principal et tous les critères secondaires clés.

GE Healthcare

Selon des informations de Bloomberg, GE Healthcare étudie plusieurs options concernant ses activités et notamment la possibilité de céder une participation dans sa filiale en Chine. Le média américain indique qu'une potentielle transaction valoriserait les actifs à plusieurs milliards de dollars. Un porte-parole du groupe a indiqué que l'entreprise ne commentait les rumeurs de marché.

Meta

Lors de l'évènement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont dévoilé la nouvelle génération de lunettes avec IA. Dans la foulée du récent succès des lunettes Oakley Meta HSTN, ils ont annoncé les lunettes Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l'Athletic Intelligence. EssilorLuxottica et Meta ont également dévoilé une nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta.

Nucor

L'entreprise sidérurgique américaine Nucor prévoit un bénéfice par action dilué pour le troisième trimestre compris entre 2,05 et 2,15 dollars, contre 2,60 dollars au trimestre précédent et 1,05 dollar à la même période l'an dernier. Les bénéfices sur ce troisième trimestre devraient diminuer dans les trois secteurs d'exploitation de Nucor par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le repli prévu des bénéfices du segment aciérie est principalement dû à une baisse des volumes, associée à une compression des marges.

