(Actualisé avec Jefferies, Mastercard, Visa, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI (-0,01%), le Standard & Poor's 500 .SPX (+0,04%) et le Nasdaq

.IXIC (0,06%) au lendemain d'une séance record pour les trois grands indices.

* FEDEX FDX.N bondit de 5,4% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, la réduction des coûts et la vigueur des livraisons au niveau national ayant contribué à compenser la faiblesse des volumes à l'international.

* JEFFERIES JEF.N - La banque japonaise Sumitomo Mitsui Banking Corp, filiale bancaire du groupe Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T , va investir 135 milliards de yens supplémentaires (912,84 millions de dollars) dans la banque d'investissement américaine, ont annoncé vendredi les deux sociétés dans un communiqué.

* UNITED PARCEL SERVICE UPS.N prend 1,6% dans les transactions hors séance, le groupe ayant mis fin à son projet de rachat d'Estafeta, une entreprise mexicaine de transport de colis.

* APPLE AAPL.O - Des centaines de personnes ont fait la queue vendredi devant le magasin phare d'Apple à Pékin pour le lancement de l'iPhone 17, signe d'un début prometteur pour ce modèle en Chine. Les analystes estiment que la gamme iPhone 17, qui sort ce vendredi partout dans le monde, pourrait doper la part de marché d'Apple en Chine, le groupe américain ayant souffert récemment de l'intensification de la concurrence de Xiaomi 1810.HK et Huawei.

* MASTERCARD MA.N , VISA V.N - Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) tentent vendredi de parvenir à une position commune sur la mise en place d'une monnaie numérique européenne, visant à s'affranchir des systèmes américains actuellement dominants que sont Visa et Mastercard, la BCE espérant une adoption de la législation au cours du premier semestre 2026.

* NVIDIA NVDA.O a signé une lettre d'intention pour un possible investissement de 500 millions de dollars dans Wayve, lors du prochain tour de table de financement, a annoncé jeudi le groupe britannique de conduite autonome.

* FORD MOTOR F.N va rappeler 101.944 berlines Taurus aux Etats-Unis en raison d'un défaut au niveau de la portière, annonce vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de sécurité routière.

* MODERNA MRNA.O est parvenu à un accord avec ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY.O qui l'accusait d'avoir enfreint ses brevets dans ses vaccins contre le COVID-19, selon des documents déposés jeudi devant un tribunal fédéral du Delaware.

* LENNAR LEN.N - Le constructeur de logements recule de 2,9% en avant-Bourse après avoir fait état d'une chute de 46% de son bénéfice trimestriel en raison de pressions inflationnistes qui pèsent sur la demande.

* JASPER THERAPEUTICS JSPR.O chute de 13% dans les transactions hors séance alors que la société cherche à lever des fonds dont le montant n'a pas été divulgué.

* METLIFE MET.N - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". L'action recule de 1,2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)