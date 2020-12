Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouveaux essais du vaccin russe Spoutnik V, efficace à 91,4%-développeurs Reuters • 14/12/2020 à 15:56









MOSCOU, 14 décembre (Reuters) - Les développeurs russes de vaccins contre le COVID-19, qui ont publié lundi de nouveaux résultats de leur candidat Spoutnik V sur la base de données supplémentaires, ont déclaré que les essais s'étaient à nouveau révélés efficaces à 91,4%. Depuis septembre, plus de 100.000 personnes ont déjà été vaccinées dans le cadre d'une campagne de masse en Russie. Moscou a également commencé à distribuer au début du mois de décembre le vaccin expérimental russe à travers 70 cliniques du pays. Sur les 22.714 participants à l'essai de ce candidat vaccin, 78 ont contracté le COVID-19, ont commenté des chercheurs de l'institut russe Gamaleya dans un communiqué publié lundi avec le Fonds russe d'investissement direct, responsable de son développement et de sa commercialisation à l'échelle mondiale. Sur les 78 cas confirmés de coronavirus comptabilisés, 62 avaient reçu un placebo, ont souligné les chercheurs. Le fonds souverain russe avait annoncé en novembre dernier que le risque d'être infecté par le COVID-19 était inférieur de 92% chez les personnes vaccinées avec Spoutnik V par rapport à celles ayant reçu le placebo. "Je pense que nous pourrons vacciner la majorité de la population russe en 2021", a indiqué le directeur de l'institut Gamaleya Alexander Gintsburg, cité dans le communiqué. "Nous partagerons bien sûr les résultats obtenus avec la communauté scientifique et serons heureux d'en discuter avec tous les collègues intéressés", a ajouté Denis Logounov, directeur adjoint de l'institut. Les résultats seront également utilisés pour soumettre une demande d'autorisation d'utilisation en urgence du Spoutnik V dans d'autres pays. Des essais du vaccin expérimental russe sont actuellement en cours en Biélorussie, aux Émirats arabes unis, au Venezuela et en Inde. La Russie a signalé lundi 27.328 nouveaux cas de contamination et 450 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures. (Vladimir Soldatkin ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

