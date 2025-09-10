Nouveau système de traitement des gaz d'échappement des bateaux chez Rolls-Royce
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 12:52
Cette technologie réduit l'espace requis de 42%, le poids de 40% et les coûts de cycle de vie de 15%. La durée de vie des substrats céramiques atteint désormais 18 000 heures de fonctionnement selon le profil de charge.
Denise Kurtulus, vice-présidente senior Global Marine de Rolls-Royce Power Systems, souligne que ce système modulaire 'répond mieux aux besoins spécifiques des clients et facilite l'accès aux zones à contrôle strict des émissions'.
Conformément aux normes IMO Tier III, il permet de réduire de 75% les émissions d'oxydes d'azote par rapport aux limites IMO II, tout en offrant une grande flexibilité d'installation.
Valeurs associées
|1 098,250 GBX
|LSE
|+1,03%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Oracle est attendu en forte progression à Wall Street ce mercredi, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises, marquée avant tout par la grande confiance affichée par sa direction dans ses ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue en ordre dispersé mercredi à l'ouverture au lendemain des records des indices et les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la mi-séance avant les données sur l'inflation américaine. Les futures sur indices ... Lire la suite
-
Après plusieurs années de désillusion, les actions chinoises connaissent un spectaculaire retour en grâce. Portée par une croissance encore solide, un regain de confiance des investisseurs locaux et des mesures plus pro-business à Pékin, la Bourse de Shanghai a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer