Nouveau responsable produits à l'international chez Aegon AM

(NEWSManagers.com) - Aegon Asset Management a annoncé la nomination de Stephen Dougherty au poste de responsable produits à l'international. Il sera basé à Chicago d'où il supervisera une équipe de 11 personnes et sera rattaché à Chris Thompson, responsable groupe client (head of client group) au niveau mondial.

Stephen Dougherty travaillait depuis 2007 au sein de Voya Investment Management et a notamment contribué au lancement de la gamme de stratégies alternatives de la firme. Il a également occupé plusieurs postes chez JP Morgan, Société Générale, Citibank et Bank of America.