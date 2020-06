Nouveau responsable France pour BP2S

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Securities Services a nommé Pierre Jond responsable pour la France et la Belgique à compter du 1er août 2020. Il succède à Franck Dubois, qui prend la responsabilité de la région Asie-Pacifique pour la société, à partir du 1er septembre 2020.

Pierre Jond a occupé plusieurs fonctions au sein de Securities Services dont celle de responsable Australie et Nouvelle Zélande, responsable des services aux émetteurs et plus récemment chef de cabinet de Patrick Colle, directeur général de Securities Services. Basé à Pantin, il sera rattaché à Alessandro Gioffreda, responsable territoires, Securities Services.

Franck Dubois sera basé à Hong Kong et rattaché à Alessandro Gioffreda, et Paul Yang, directeur général de BNP Paribas Corporate and institutional Banking, Asie-Pacifique.