Nouveau responsable des investissements chez Fineco AM

(NEWSManagers.com) - Fineco Asset Management, la société de gestion irlandaise de la banque italienne FinecoBank, a promu Lorenzo Di Pietrantonio en qualité de nouveau directeur des investissements. Il était responsable de la gestion de portefeuille depuis la création de la société en 2018 et remplace Paolo Maggioni. Auparavant, il a occupé le poste de responsable des stratégies obligataires chez Pioneer et a travaillé dans la gestion de risque au sein de Sella Gestioni et Euromobiliare.