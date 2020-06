Nouveau responsable de la gestion de fonds à la BIL

(NEWSManagers.com) -

La Banque internationale à Luxembourg (BIL) a annoncé ce 28 mai la nomination de Jérôme Nèble au poste de directeur produits et marchés et au comité exécutif. Il sera chargé de la direction des activités d' investissement et de gestion de fonds du groupe, ainsi que de la salle de marché et de la gestion du bilan de la banque. L'intéressé remplace Martin Freiermuth, qui compte poursuivre sa carrière en Suisse.

Entré à la BIL en 2002, Jérôme Nèble était jusqu'ici directeur financier adjoint.