Nouveau responsable de l'Amérique latine pour Amundi

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Amundi a promu Gustavo Lozano au poste de responsable de l'Amérique latine. L'intéressé a pris ses nouvelles fonctions le 1er octobre et rejoint le comité de gestion pour les Amériques.

Gustavo Lozano évolue chez Amundi depuis 2012. Il était jusqu'alors responsable des marchés mexicain, chilien, caribéen et d'Amérique centrale. Auparavant, il était directeur des ventes institutionnelles de Bank of America et directeur de ventes chez ING au Mexique.